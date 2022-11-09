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17:43, 09 ноября 2022
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Юрист назвала условия для получения отцом опеки над ребенком после развода

Юрист назвала условия для получения отцом опеки над ребенком после развода
Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Условия получения отцом опеки над ребенком после развода назвала «Мосленте» юрист по гражданскому и семейному праву, управляющий партнер компании BNP Consulting Анастасия Подгрудкова. По ее словам, этому может поспособствовать хорошая характеристика родителя.

«Если соглашением между супругами не определено место проживания ребенка, то учитывается привязанность, нравственные и личностные качества родителей, возможность создания комфортных условий для воспитания и развития ребенка. Суды при разрешении спора по существу анализируют, в том числе, акт обследования жилищно-бытовых условий, мотивированное заключение органов опеки и попечительства», — объяснила она.

Юрист добавила, что имеет значение и то, с кем ребенок жил до официального развода, кто занимается его воспитанием и какая обстановка в семье второго супруга (наличие новой семьи, его взаимоотношения с отчимом/мачехой).

«В судебной практике был случай, когда ребенка оставили жить с отцом, несмотря на то, что он явно выразил свое желание остаться с матерью. Причиной решения стало то, что ребенок во время жизни с ней пропускал занятия в школе, не выполнял домашние задания и отстраненно вел себя в обществе», — сказала Подгрудкова.

Так как его отца положительно характеризовали и на работе, и соседи, суд решил оставить ребенка после развода у него.

Ранее права родителей, которые имеют несовершеннолетних детей при заключении брачного договора, обозначила юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам, Елена Миронова.

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