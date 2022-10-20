Юрист обозначила права родителей детей в брачном договоре

Права родителей, которые имеют несовершеннолетних детей при заключении брачного договора обозначила юрист по гражданскому праву, эксперт по финансам, бухгалтерии и налогам, Елена Миронова. Специалист поделилась рекомендациями в беседе с «Мослентой».

«На законодательном уровне существуют большие различия между договором, который можно заключить в России и на Западе. У нас можно заключить брачный договор только в отношении имущественных отношений, а на Западе в договор можно включить любую мелочь. В том числе, кто будет выносить мусор, а кто будет кормить детей и отводить их в школу», — объяснила эксперт.

По словам Мироновой, в соответствии с семейным кодексом РФ в договоре нельзя прописать, с кем останутся дети в случае развода. Но можно использовать следующую формулировку, с кем будут проживать дети в случае развода, та сторона получает определённое количество совместно нажитого имущества, например, квартиру.

Кроме того, в договор можно включить условие, что при рождении детей, правовой режим имущества меняется с раздельного режима на совместный режим. Также в документе можно предусмотреть, чьи доходы будут использоваться на текущее содержание детей, а кто будет оплачивать крупные покупки, подчеркнула юрист.

Ранее юрист назвала главные различия московских и региональных судов.