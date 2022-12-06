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09:17, 06 декабря 2022
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Пластический хирург объяснил причины отказа от проведения некоторых операций

Пластический хирург объяснил причины отказа от проведения некоторых операций
Фото: JC Gellidon / Unsplash

Причины отказа от проведения некоторых операций объяснил в беседе с «Мослентой» пластический хирург Паруйр Минасян.

«Бывают ситуации, когда я отказываю в операции по ряду причин. Например, если нет эстетических показаний или пациент психологически неустойчив. Нам нужно уловить настроение человека, понять, импульсивное ли решение он принял или взвешенное», — сказал Минасян.

Также хирург отметил, что отговаривает пациенток от операций на груди, если в ближайшее время они собираются забеременеть. Дело в том, что никто не знает, как и насколько сильно изменится грудь после родов, поэтому все вмешательства могут оказаться бесполезными, объяснил он.

Ранее хирург назвала способные состарить лицо пластические операции. Номером один в этом списке окаался булхорн.

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