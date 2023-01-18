Раскрыта стоимость пластических операций Филиппа Киркорова

Приблизительную стоимость пластических операций российского певца Филиппа Киркорова раскрыли «Известия» со ссылкой на источник в клинике именитого московского хирурга Тимура Хайдарова.

«Это абдоминопластика и липосакция с прорисовкой силуэтов, липофилинг. Стоимость абдоминопластики и липосакции начинается у нас от одного миллиона рублей за услугу, липофилинг — от 300 тысяч. На липосакции запись на два года вперед, на прочие операции примерно на четыре-шесть месяцев все расписано», — сообщил источник. По его словам, за дополнительную плату можно попасть в приоритетный список.

В общей сложности, новый образ мог обойтись музыканту минимум в 2,3 миллиона рублей. Собеседник издания добавил, что у Киркорова могли быть и другие процедуры. Кроме того, не исключено, что артист мог получить эти процедуры по бартеру. На запрос «Известий» представители певца ничего не ответили.

Ранее в сети появилась видеозапись с выступления Киркорова после пластической операции. Изменения во внешности артиста удивили россиян.