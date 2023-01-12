Изменения во внешности Киркорова удивили россиян
Видеозапись с выступления российского певца Филиппа Киркорова после пластической операции опубликовали в Telegram-канале «НеМалахов Сливки». Изменения во внешности артиста удивили россиян.
«А что опять не так? Филипп для вас старается, для своих любимых зрителей. Не хочет, чтобы вы видели его старое лицо. Фил, ты красава!», «Такими стараниями можно в певца Никиту Малинина превратиться», «Будто двойник. То же самое у западных звезд можно наблюдать. Мадонна, например», «Ну вообще артист должен за собой следить», «Молодец, что внешне поменялся», — прокомментировали юзеры.
На опубликованных кадрах видно, что тело музыканта стало стройнее. Кроме того, артист обновил окрашивание волос и прическу.
Ранее телеведущая Ольга Орлова ответила хейтерам на критику внешности. Она отметила, что у многих «критиков» претензии к ее рту, но она уже привыкла к их недовольствам.