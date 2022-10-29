Оператор назвал лучшие приложения на телефоне для работы с видео

Лучшие приложения на телефоне для работы с видео назвал «Мосленте» оператор Николай Богачев. Первое из них — Adobe Premiere Rush.

«Помимо простого интерфейса и удобной работы, вы будете рады обнаружить множество дополнений и обновлений. Это и доступ к постоянно растущей библиотеке стоковых медиафайлов, и умный инструмент транскрипции, и значительное повышение производительности», — сказал он.

Далее специалист назвал LumaFusion. По словам Богачева, его часто используют профессионалы для завершения целых проектов. Здесь есть многодорожечный редактор — до шести дорожек для видео/титров/графики и аудио; еще шесть — для наложенных эффектов, музыки и закадрового голоса. Дорожки можно блокировать, скрывать и отключать звук, чтобы все было под рукой, добавил оператор.

Кроме того, здесь есть множество эффектов, инструментов цветокоррекции и функций микширования звука, с которыми можно экспериментировать.

Замыкает тройку приложение CyberLink PowerDirector. Его Богачев назвал лучшим для редактирования видео на настольном компьютере и в мобильном приложении для Android и iPhone.

«Если вы новичок, то это приложение вполне может стать для вас лучшим приложением для редактирования видео», — уточнил эксперт.

Ранее Богачев перечислил правила профессиональной качественной съемки на обычную камеру телефона.