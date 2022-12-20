Каждый четвертый москвич опоздал на работу из-за снегопада

Из-за неблагоприятных погодных условий — обильных снегопадов и гололедицы — каждый четвертый житель Москвы в понедельник, 19 декабря, опоздал на работу, говорится в исследовании сервиса Superjob. Из-за обильных осадков в столице и области были дорожные заторы, задержки общественного транспорта и огромные очереди на него.

«24 процента москвичей, работающих на территории работодателя, опоздали на работу из-за снежных заносов. Меньше всего непунктуальных — среди москвичей, которые ходят на работу пешком: лишь каждый девятый из них опоздал из-за последствий аномальных осадков (11 процентов)», — говорится в исследовании.

18 процентов опоздавших оказалось среди горожан, добиравшихся на работу на метро, а среди тех, кто решил доехать на личном автомобиле, опоздал каждый третий. Среди тех, кто утром ехал на общественном наземном транспорте, не пришел вовремя на работу 41 процент.

Всего в опросе приняли участие 1500 столичных жителей старше 18 лет, имеющих постоянную работу в офисах и на предприятиях.

Ранее жители Подмосковья толпой вышли за помощью на шоссе. На видео попала огромная очередь, выстроившаяся на проезжей части в ожидании транспорта в Балашихе.