Жители Подмосковья толпой вышли за помощью на шоссе и попали на видео

«Балашихинский выживший: отряду отчаянных удалось пешком через сугробы добраться до шоссе — люди высыпали на проезжую часть, ждут транспортного спасения», — подписали видеозапись администраторы канала.

Юзеры предположили, что такое количество людей образовалось потому, что из-за обильных снегопадов многие не смогли откопать личный автомобиль из снега и решили воспользоваться общественным транспортом.

«И столько народа проезжает мимо и не помогает», «Снегопад, машины не откопали свои, все на общественном поехали», «Как в советское время», «Бедные люди, надеюсь, проезжающие мимо хоть кого-то догадались подвезти», — прокомментировали подписчики канала.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», утренние очереди наблюдались в понедельник, 19 декабря, в метро, электричках и маршрутках. Пассажиры сообщают, что из-за снега тяжело доехать из Московской области в столицу — общественный транспорт переполнен.

Ранее очередь из желающих приобрести билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась у Большого театра и попала на видео.