Раскрыт процент несчастных москвичей

Процент несчастных москвичей раскрыла «Мослента» по итогам соответствующего опроса.

21 процент опрошенных жителей столицы заявили, что постоянно считают себя несчастными. При этом большую часть времени испытывают такие же чувства 27 процентов респондентов.

По словам большинства опрошенных горожан, они счастливы большую часть времени. Так ответили 47 процентов участников голосования. Каждый десятый отметил, что никогда не бывает несчастным.

Ранее известный священник дал советы по построению семейного счастья.