Известный священник дал советы по построению семейного счастья

Советы по построению семейного счастья дал в личном Telegram-канале известный московский священник и блогер Николай Бабкин. Он призвал влюбленных людей бороться с искушениями и не допускать грехов.

«Любимого человека не зря называют спутником жизни. Можно вместе идти по одной дороге или врозь, как чужие. Духовная основа любви — в Боге. Любовь объединяет и помогает преодолеть семейные проблемы», — написал он.

По мнению клирика, построить счастье длиною в жизнь поможет отказ от грехов. С любимым человеком стоит быть максимально искренним, добрым и ласковым: взаимное добро по отношению друг к другу поможет победить зло.

Бабкин отметил: не каждый человек способен сразу осознать, что встретил того самого человека, в первое время его могут преследовать различные искушения, но им лучше не поддаваться.

«Готового счастья не бывает. Счастье надо выращивать терпеливо и многими трудами с обеих сторон», — написал он.

Ранее Бабкин перечислил способы пережить расставание.