Определены самые скучные профессии

Самые скучные профессии определили россияне в ходе исследования SuperJob. Большинство респондентов — 12 процентов — посчитали таковой работу охранником.

На втором месте в топе оказались бухгалтеры (9 процентов голосов), а на третьем — продавцы (6 процентов голосов). Каждый двадцатый участник опроса назвал библиотекаря.

По два процента респондентов в топ скучных работ отнесли архивариуса, вахтера, сторожа и любую нелюбимую и неинтересую профессию. В рейтинг также вошли юристы, дворники, операторы call-центра, уборщики и офисные работники, набрав по одному проценту голосов.

