В Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания

Оптимальный режим питания расписали в Роспотребнадзоре.

«Единого расписания, идеально подходящего для всех, не существует, но в среднем рекомендуется есть три-пять раз в день. Это может быть, например, такой график: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, или "сокращенный вариант" из трех приемов пищи в день. Но реже двух раз в сутки врачи есть, как правило, не рекомендуют, а оптимальным обычно называют четырехразовое питание», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что завтрак должен быть полноценным, включать белки и жиры, это позволит избежать перекусов до обеда. В среднем перерыв между приемами пищи должен составлять три-четыре часа — за это время еда попадает из желудка в желудочно-кишечный тракт. При этом ужин важно устраивать не позже, чем за два-три часа до сна, поскольку ночью пищеварительная система не слишком активна.

На трапезу, по данным Роспотребнадзора, следует уделять порядка 10-15 минут, посвятив это время именно еде.

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