Люди
04:28, 20 января 2023
1 мин.

В Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания

В Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания
Фото: Louis Hansel / Unsplash

Оптимальный режим питания расписали в Роспотребнадзоре.

«Единого расписания, идеально подходящего для всех, не существует, но в среднем рекомендуется есть три-пять раз в день. Это может быть, например, такой график: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, или "сокращенный вариант" из трех приемов пищи в день. Но реже двух раз в сутки врачи есть, как правило, не рекомендуют, а оптимальным обычно называют четырехразовое питание», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что завтрак должен быть полноценным, включать белки и жиры, это позволит избежать перекусов до обеда. В среднем перерыв между приемами пищи должен составлять три-четыре часа — за это время еда попадает из желудка в желудочно-кишечный тракт. При этом ужин важно устраивать не позже, чем за два-три часа до сна, поскольку ночью пищеварительная система не слишком активна.

На трапезу, по данным Роспотребнадзора, следует уделять порядка 10-15 минут, посвятив это время именно еде.

Ранее диетолог Гинзбург рассказал о «подвохах» интервального голодания. Специалист также рассказал о его положительном влиянии на организм человека.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.