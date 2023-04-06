Опубликовано первое видео памятника Жириновскому в Москве

На опубликованных кадрах видны десятки людей, в том числе представители СМИ, пришедшие на открытие памятника. В момент снятия покрывала с монумента играет гимн России. В основании памятника видно множество красных роз.

На постаменте выгравирована его цитата: «Я буду защищать русских! Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям». Политика изобразили стоящим в полным рост. Его руки находятся за спиной, а сам он одет в пальто.

Ранее была обнародована одна из цитат, которая выгравирована на монументе Жириновского на Новодевичьем кладбище. Политик умер 6 апреля 2022 года. О смерти Жириновского объявили прямо во время заседания в Госдуме.