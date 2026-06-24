Опубликованы фото продающегося за 650 миллионов рублей в Подмосковье особняка Сигала

Получивший российское гражданство 74-летний американский актер Стивен Сигал снизил цену на особняк в Подмосковье на 50 миллионов рублей. Теперь роскошный дом с участком продается за 650 миллионов. Подробности и фотографии недвижимости публикует Telegram-канал Shot.

По данным канала, артист решил сделать скидку на особняк из-за невозможности найти для него нового владельца более чем за полгода. При этом представитель знаменитости утверждает, что Сигал готов пойти на новые уступки.

В распоряжение следующего хозяина попадет участок в 15 соток с двумя домами в элитном коттеджном поселке «Конус» на Рублевке.

Внутри двухэтажного особняка площадью 500 квадратных метров находятся 7 санузлов, 4 спальни, кинотеатр, отдельное помещение для чемоданов и винная комната. В гостевом доме располагаются баня и сауна.

Ранее Сигал признался, что решил продать недвижимость на Рублевке, чтобы в дальнейшем приобрести жилье просторнее.