Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых
Опубликованы первые фото героев из продолжения сериала «Счастливы вместе».
Первые фото главных героев из продолжения сериала «Счастливы вместе» опубликовал телеканал ТНТ, сообщает KP.RU. Сиквел выйдет под названием «Букины».
Известно, что в главных ролях останутся ключевые актеры сериала Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. На кадрах со съемок видно, что Бочкарева, исполняющая роль Даши Букиной, появится перед зрителями с новым, каштановым цветом волос, а Логинов в роли Гены Букина — с бородой и длинными, зачесанными назад волосами.
При этом изменений в образе Ромы Букина, которого играет Александр Якин, практически нет. Фотографий Дарьи Сагаловой в роли Светы Букиной со съемок сериала еще не появилось, передает издание.
Ранее онлайн-кинотеатр выложил трейлер продолжения сериала «Папины дочки».