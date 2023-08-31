Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых

Первые фото главных героев из продолжения сериала «Счастливы вместе» опубликовал телеканал ТНТ, сообщает KP.RU. Сиквел выйдет под названием «Букины».

Известно, что в главных ролях останутся ключевые актеры сериала Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Александр Якин и Дарья Сагалова. На кадрах со съемок видно, что Бочкарева, исполняющая роль Даши Букиной, появится перед зрителями с новым, каштановым цветом волос, а Логинов в роли Гены Букина — с бородой и длинными, зачесанными назад волосами.

При этом изменений в образе Ромы Букина, которого играет Александр Якин, практически нет. Фотографий Дарьи Сагаловой в роли Светы Букиной со съемок сериала еще не появилось, передает издание.

Ранее онлайн-кинотеатр выложил трейлер продолжения сериала «Папины дочки».