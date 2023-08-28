14:55, 28 августа 2023
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Опубликован трейлер продолжения популярного сериала нулевых
Онлайн-кинотеатр Start выложил трейлер продолжения сериала «Папины дочки».
Кадр: «Папины дочки. Новые» / Онлайн-кинотеатр START
Трейлер продолжения популярного сериала нулевых «Папины дочки» выложил онлайн-кинотеатр Start. «Папины дочки. Новые» будут доступны зрителям с 18 сентября.
По сюжету героиня «Папиных дочек» Даша Васнецова оставляет мужа Вениамина с четырьмя дочерьми: Соней, Ариной и двойняшками Дианой и Лизой. В продолжении появятся актеры из предыдущих сезонов: Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева и Андрей Леонов.
Ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заявила, что не будет сниматься в продолжении сериала. По ее словам, такое решение приняли продюсеры.