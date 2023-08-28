Опубликован трейлер продолжения популярного сериала нулевых

По сюжету героиня «Папиных дочек» Даша Васнецова оставляет мужа Вениамина с четырьмя дочерьми: Соней, Ариной и двойняшками Дианой и Лизой. В продолжении появятся актеры из предыдущих сезонов: Филипп Бледный, Елизавета Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева и Андрей Леонов.

Ранее звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заявила, что не будет сниматься в продолжении сериала. По ее словам, такое решение приняли продюсеры.