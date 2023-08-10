12:49, 10 августа 2023
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Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы
Опубликованы первые фото госпитализированной после ДТП в Подмосковье певицы Лады Дэнс.
Фото: Telegram-канал 112
Первые фото госпитализированной после ДТП в подмосковном Подольске певицы Лады Дэнс опубликовал Telegram-канал «112».
На одном из снимков артистка лежит на больничной койке, а врач промывает ей рану на лбу. На втором фото певица изображена с забинтованной головой, сквозь повязку сочится кровь.
По информации канала, Дэнс наконец смогла пообщаться с родственниками, ранее им запрещали ее навещать.
56-летняя артистка попала в ДТП 5 августа. С места аварии ее доставили в больницу на вертолете. Дэнс получила черепно-мозговую травму и травмы лица. Ей провели несколько операций.