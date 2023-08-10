Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

Первые фото госпитализированной после ДТП в подмосковном Подольске певицы Лады Дэнс опубликовал Telegram-канал «112».

На одном из снимков артистка лежит на больничной койке, а врач промывает ей рану на лбу. На втором фото певица изображена с забинтованной головой, сквозь повязку сочится кровь.

По информации канала, Дэнс наконец смогла пообщаться с родственниками, ранее им запрещали ее навещать.

56-летняя артистка попала в ДТП 5 августа. С места аварии ее доставили в больницу на вертолете. Дэнс получила черепно-мозговую травму и травмы лица. Ей провели несколько операций.