Московские врачи удалили молодому пациенту опухоль весом 24 килограмма

«Операция длилась семь часов. За это время пациент потерял пять литров крови. Но уже сейчас он идет на поправку и теперь мечтает о карьере медика», — говорится в сообщении.

Новообразование появилось в теле молодого человека, когда ему было семь лет. Однако проблему смогли решить лишь сейчас столичные эксперты: россиянин поступил к ним с образованием внушительных размеров, оно мешало ему сидеть и передвигаться.

Ранее подмосковные врачи удалили 60-летней женщине гигантский жировик из спины. На обследовании выяснилось, что доброкачественное образование появилось у женщины около 20 лет назад.