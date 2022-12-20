Московские врачи удалили молодому пациенту опухоль весом 24 килограмма
Опухоль весом 24 килограмма, которая росла в теле 22-летнего пациента в течение 15 лет, удалили врачи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, передает Telegram-канал Shot.
«Операция длилась семь часов. За это время пациент потерял пять литров крови. Но уже сейчас он идет на поправку и теперь мечтает о карьере медика», — говорится в сообщении.
Новообразование появилось в теле молодого человека, когда ему было семь лет. Однако проблему смогли решить лишь сейчас столичные эксперты: россиянин поступил к ним с образованием внушительных размеров, оно мешало ему сидеть и передвигаться.
Ранее подмосковные врачи удалили 60-летней женщине гигантский жировик из спины. На обследовании выяснилось, что доброкачественное образование появилось у женщины около 20 лет назад.