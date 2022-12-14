Подмосковные врачи удалили гигантский жировик из спины пенсионерки

Об удалении гигантского жировика размером 30 на 40 сантиметров из спины пенсионерки врачами города Долгопрудный сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. После тщательного обследования 60-летней женщине провели операцию.

«Во время оперативного вмешательства мы извлекли гигантский жировик. Операция была проведена под общим наркозом. Сейчас пациентке установлены дренажи для оттока лишней внутритканевой жидкости. После дренирования женщина снова сможет жить полноценной жизнью», — привели в пресс-службе слова заведующего первым хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Олега Голякова.

Пациентка поступила в хирургическое отделение больницы с жалобами на огромное застарелое образование на спине, давящее ей на позвоночник. Медики провели обследование и диагностировали у нее гигантскую липому. Позже выяснилось, что доброкачественное образование появилось у женщины около 20 лет назад. Сначала оно было небольшим и никак ее не беспокоило. Но за последние годы жировик стремительно разросся и начал напоминать горб.

После проведенной операции пенсионерка чувствует себя хорошо. В скором времени она будет выписана на амбулаторное лечение, уточнили в ведомстве.

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