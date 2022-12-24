Звезды шоу-бизнеса рассказали об опыте работы Дедами Морозами и Снегурочками

О своем личном опыте работы Дедами Морозами и Снегурочками рассказали «Газете.Ru» звезда российского шоу-бизнеса. Некоторые из них прошли через это после окончания института.

«Я учился в Щукинском училище и перед Новым годом все студенты нашего вуза превращались в Дедов Морозов и Снегурочек. По одному такому "вызову" нас ждала маленькая девочка, у которой был церебральный паралич», — поделился актер Петр Федоров.

Он добавил, что та девочка, сидящая в инвалидном кресле, много улыбалась и очень хотела понравиться Деду Морозу, который, в свою очередь, прятался за своей бородой и плакал. Артист отметил, что этого ребенка он запомнил на всю жизнь.

Актриса Мария Шумакова после окончания института выступила в роли Снегурочки на детской елке. По ее словам, тогда перед выступлением она повредила сетчатку глаза резким светом на съемках и у нее слезились глаза.

«И вот выхожу я на сцену, а глаза слезятся. И дети, увидев мои слезы, стали обеспокоенно кричать: "Снегурочка, почему ты плачешь?" Я не растерялась и воскликнула: "Я таю!"» — вспомнила Шумакова.

Актер Александр Мартынов, сыгравший роль Вали в сериале «Универ. Новая общага» отметил, что в костюме Деда Мороза он больше был похож на гнома. А DJ Smash заявил, что перебравшая с алкоголем девушка предлагала ему жениться на ней, когда артист выступал в образе Деда Мороза. При этом вступить в брак она предлагала именно сказочному персонажу, уточнил он.

Ранее с наступающим Новым годом юных пациентов московского областного онкологического центра поздравили актеры, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.