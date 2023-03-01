Глухой курьер поделился опытом участия в международных конкурсах красоты

Глухой курьер Дмитрий Потапов, который занимается развозом тортов, в беседе с «Мослентой» поделился опытом участия в международных конкурсах красоты.

«Не поверите, но раньше я даже участвовал в конкурсах красоты. Меня всегда привлекал этот формат. С детства мне нравилось смотреть по телевизору различные шоу и показы, где модели ходят по подиуму. И в один момент я решил, что тоже хочу учиться в модельной школе. По внешности и росту я подходил, так что шансы были неплохие», — рассказал собеседник.

По его словам, он прошел кастинг в модельное агентство Вячеслава Зайцева среди множества претендентов. В процессе обучения постигал азы позирования и особенности дефиле, получив в конце диплом от Зайцева. На глухоту молодого человека при этом никто внимания не обращал.

Позже Потапов решил попробовать свои силы в конкурсе красоты для глухих и слабослышащих «Mister and Miss Deaf World», который проходил в Чехии. Тогда он ничего не выиграл, но был счастлив от того, что попробовал себя на серьезном конкурсе. Позже он попал и на конкурс «Mister and Miss Deaf Stars», который проходил уже в Париже. Там он также не занял призового места, но, по его словам, в жюри по секрету сообщили ему: так случилось из-за того, что он представлял Россию.

Ранее пользователи сети вспомнили первый конкурс красоты, проходивший в СССР в 1988 году.