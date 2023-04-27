Доцент МГУ прокомментировала ордер на арест в США

Доцент МГУ, президент НКО «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова прокомментировала ордер на ее арест, выданный в США, и заявила о невиновности по предъявленным ей ФБР обвинениям. Текст комментария размещен в Telegram-канале Бурлинова_Wanted.

«Я, Наталья Бурлинова, ни по одному пункту обвинения виновной себя не считаю, и рассматриваю ситуацию только как попытку навредить моей деловой репутации. Очевидно, что мое дело — очередной эпизод в рамках информационной кампании, связанный как с внутренней политикой США, так и с чрезвычайно низким уровнем российско-американских отношений на данном этапе», — говорится в ее заявлении.

Она уточнила, что обвинения в действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента и вербовке американских граждан для участия в программе публичной дипломатии Meeting Russia, были выдвинуты ФБР США 18 апреля. По ее словам, их основным пунктом стал «сбор информации» (паспортных данных и резюме).

«Желающие принять участие в программе самостоятельно заполняли стандартную анкету на сайте. Участники, прошедшие отбор, предоставляли паспортные данные для получения визы в РФ через Министерство иностранных дел. При пересечении границы иностранными гражданами их проверку в целях безопасности проводит пограничная служба», — пояснила Бурлинская.

По ее словам, за пять лет в программе приняли участие 34 гражданина США, часть из них — только онлайн.

«Минюст США не счел нужным хотя бы официально оповестить меня об открытом деле, как и о введении санкций, что только свидетельствует о "качестве" проводимой кампании. Мне действительно неловко осознавать, что необоснованные обвинения США в мой адрес могут доставить неприятности выпускникам Meeting Russia; вместе с тем, я твердо уверена в своей правоте и знаю, что никакие мои действия не угрожали иностранным гражданам», — заявила она.

«Известно, что любое событие в американской публичной политике объясняется электоральным циклом. К счастью, я постоянно живу и работаю в России. Надеюсь на реакцию российского государства на очередной эпизод громкого беззакония США в адрес российских граждан», — закончила она текст комментария.

О выдаче ордера на арест Натальи Бурлинской судом США стало известно в среду, 26 апреля. ФБР США заподозрила доцента в вербовке американских граждан по заданию ФСБ России.