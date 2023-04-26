Доцента МГУ объявили в розыск в США

Федеральное бюро расследований США заподозрило доцента МГУ Наталью Бурлинову в вербовке американских граждан в 2018 году по заданию ФСБ России, сообщает Baza. Женщину объявили в розыск с федеральным ордером на арест.

По данным канала, ФБР считает, что Бурлинова во время командировки в США пять лет назад вербовала американских граждан и передавала их данные офицерам российских спецслужб.

Baza сообщает, что ранее Минюст США признал доцента виновной в нарушении американского закона об иноагентах. Якобы она не сообщила властям о финансировании своей деятельности ФСБ России.

«Сама же Наталья обвинения в свой адрес отрицает», — пишет канал.

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