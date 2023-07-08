Оркестр сыграл музыку группы «КиШ» на станции московского метро и попал на видео

На кадрах музыканты во главе с дирижером играют на струнных инструментах прямо посреди станции. В какой-то момент к ним выходит саксофонист. Кроме того, артисты исполнили для слушателей и другие культовые песни, среди которых была композиция «Батарейка» группы «Жуки», которую хором подпевали гости.

Ранее известный рэпер Баста выступил с концертом в переходе московского метро и попал на видео.