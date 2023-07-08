19:20, 08 июля 2023
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Оркестр сыграл музыку группы «КиШ» на станции московского метро и попал на видео
На станции метро «Арбатская» оркестр сыграл музыку из песни группы «Король и Шут».
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Оркестр сыграл музыку из песни «Кукла колдуна» известной группы «Король и Шут» на станции московского метро «Арбатская» в рамках акции «Ночь в метро». Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах музыканты во главе с дирижером играют на струнных инструментах прямо посреди станции. В какой-то момент к ним выходит саксофонист. Кроме того, артисты исполнили для слушателей и другие культовые песни, среди которых была композиция «Батарейка» группы «Жуки», которую хором подпевали гости.
Ранее известный рэпер Баста выступил с концертом в переходе московского метро и попал на видео.