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20:21, 05 декабря 2022
2 мин.

Орлова отреагировала на подозрения в фейковой беременности

Орлова отреагировала на подозрения в фейковой беременности
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

На подозрения в фейковой беременности отреагировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Она привела примеры получаемых сообщений, в которых пользователи сети называют ее живот «неестественным», а затем написала ответ.

«Мне хочется их пожалеть. Сказать: "Миленькие мои, даже если бы у меня пупок был другой формы и выпирал, как вы его в такой "упаковке" собрались разглядеть? Трусы, плотные колготки и платье в обтяжку — до пупка и не добраться», — написала знаменитость.

Ранее беременная Орлова объяснила меняющуюся форму живота. «Есть одежда обтягивающая, а есть свободная, и, вероятно, живот смотрится по-разному», — ответила она.

На подозрения в фейковой беременности отреагировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Она привела примеры получаемых сообщений, в которых пользователи сети называют ее живот неестественным, а затем написала ответ.

«Мне хочется их пожалеть. Сказать: "Миленькие мои, даже если бы у меня пупок был другой формы и выпирал, как вы его в такой "упаковке" собрались разглядеть? Трусы, плотные колготки и платье в обтяжку — до пупка и не добраться», — написала знаменитость.

Ранее беременная Орлова объяснила меняющуюся форму живота. «Есть одежда обтягивающая, а есть свободная, и, вероятно, живот смотрится по-разному», — ответила она.

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