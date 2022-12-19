Люди
20:04, 19 декабря 2022
1 мин.

Орлова объяснила свой отказ переехать жить к мужу

Орлова объяснила свой отказ переехать жить к мужу
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Свой отказ переехать жить к мужу объяснила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Когда мы решили жить вместе, он, безусловно, предложил переехать к нему. Но он жил в квартире в центре Москвы, а я плохо представляю себе, как жить там с моими пятью большими собаками (на тот момент у нас их было пять — была жива Шена). Поэтому я предложила жить у меня, что гораздо удобнее», — ответила знаменитость на вопрос подписчиков.

По словам Орловой, в идеале женщина должна жить у мужчины, но и обратная ситуация допустима, если все бытовые расходы лежат на возлюбленном. Телеведущая упомянула также о строительстве их общего с мужем дома, в котором уже заканчивается ремонт.

Ранее Орлова назвала основное отличие главы семьи.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.