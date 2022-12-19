Орлова объяснила свой отказ переехать жить к мужу

Свой отказ переехать жить к мужу объяснила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Когда мы решили жить вместе, он, безусловно, предложил переехать к нему. Но он жил в квартире в центре Москвы, а я плохо представляю себе, как жить там с моими пятью большими собаками (на тот момент у нас их было пять — была жива Шена). Поэтому я предложила жить у меня, что гораздо удобнее», — ответила знаменитость на вопрос подписчиков.

По словам Орловой, в идеале женщина должна жить у мужчины, но и обратная ситуация допустима, если все бытовые расходы лежат на возлюбленном. Телеведущая упомянула также о строительстве их общего с мужем дома, в котором уже заканчивается ремонт.

Ранее Орлова назвала основное отличие главы семьи.