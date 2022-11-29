Орлова назвала основное отличие главы семьи

Основное отличие главы семьи и признак главного в отношениях назвала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Я считаю, что, кто основной добытчик денег в семье, у того и "контрольный пакет акций". Если муж полностью обеспечивает семью, он главный. Если оба равноценно, значит равные партнеры и все решают вместе. Когда женщина содержит семью, важные решения за ней», — написала Орлова.

При этом, по ее словам, речь не идет о том, что со вторым человеком никто не считается.

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