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19:18, 06 февраля 2023
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45-летняя Ольга Орлова родила дочь

45-летняя Ольга Орлова родила дочь
Фото: @olgaorlova1311

В понедельник, 6 февраля, у 45-летней актрисы Ольги Орловой родилась дочь. Фото с новорожденной знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Орлова сообщила, что назвала дочь Анной. На снимке артистка лежит в больничной палате с младенцем на руках, лицо ребенка закрыто изображением розы.

Орлова стала матерью во второй раз. От первого брака с бизнесменом Александром Кармановым у нее есть сын Артем 2001 года рождения.

Ранее артистка попросила поклонников выбрать имя для дочери. Подписчики предложили звезде различные варианты, среди которых было имя Анна.

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