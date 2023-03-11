Ольга Орлова отреагировала на новость о брошенной дочери

На новость о брошенной новорожденной дочери отреагировала 45-летняя певица Ольга Орлова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Помимо "брошенной дочери" вы забыли написать, что гулящая мать еще и пьющая», — прокомментировала артистка новость в одном из СМИ с заголовком «Бросившая месячную дочь Ольга Орлова возвращается домой».

Ранее звезда сообщила, что они с супругом отправились в Сочи, а их дочь Анна осталась дома с няней и бабушкой. В субботу, 10 марта, певица опубликовала фото после возвращения из поездки с младенцем на руках. «Счастье есть», — подписала она кадр.