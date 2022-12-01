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18:19, 01 декабря 2022
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Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности

Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Свой вес в третьем триместре беременности раскрыла в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Уже плюс 11 килограммов!» — сказала артистка, встав на весы, и продемонстрировала фолловерам цифры на устройстве. Сейчас Орлова весит 57,8 килограмма. «Вопрос в том, как это все потом сбрасывать?» — задалась вопросом известная москвичка.

Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности

Фото: @olgaorlova1311

Срок своей беременности она раскрыла в конце сентября. «Экватор», — ответила она тогда на вопрос одного из подписчиков.

Ранее Орлова объяснила меняющуюся форму своего живота. По ее словам, все дело в одежде.

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