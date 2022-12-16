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17:54, 16 декабря 2022
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Беременная Ольга Орлова высказалась о характере ребенка

Беременная Ольга Орлова высказалась о характере ребенка
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

О течении беременности и характере своего ребенка высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова. Знаменитость находится в третьем триместре беременности. Известно, что роды ожидаются в феврале.

В рамках рубрики «Вопрос/ответ» одна из подписчиц поинтересовалась у Орловой, не беспокоится ли ребенок, когда она находится в шумных местах. «Малышка еще та тусовщица. Она нон-стоп танцует внутри, особенно ночью. Очень активная. Думаю, даст родителям жару, когда родится», — написала знаменитость.

Ранее Ольга Орлова раскрыла свой вес в третьем триместре беременности. Она прибавила 12 килограммов.

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