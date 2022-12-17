Беременная Ольга Орлова сообщила о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Заболел мороз, красный нос… Еду домой лежать», — подписала звезда опубликованное в сторис видео, в котором с покрасневшим лицом едет в машине.