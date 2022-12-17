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11:32, 17 декабря 2022
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Беременная Ольга Орлова сообщила о проблемах со здоровьем

Беременная Ольга Орлова сообщила о проблемах со здоровьем
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

О проблемах со здоровьем сообщила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Заболел мороз, красный нос… Еду домой лежать», — подписала звезда опубликованное в сторис видео, в котором с покрасневшим лицом едет в машине.

После этого она показала себя лежащей в кровати в окружении домашних питомцев и пожаловалась, что по телевизору, как назло, не показывают ничего интересного.

Ранее Орлова высказалась о течении беременности и характере своей пока не родившейся дочки. «Малышка еще та тусовщица», — заявила телеведущая.

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