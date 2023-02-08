45-летняя Ольга Орлова рассказала о самочувствии после родов

О самочувствии после родов рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Артистка вышла на связь с фолловерами из больничной палаты.

«Вижу, что все мне пишут, но не могу никому ответить. Вчера было совсем тяжеловато, и сегодня, наверно, тоже будет такой себе день», — призналась Орлова в сторис.