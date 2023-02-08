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18:36, 08 февраля 2023
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45-летняя Ольга Орлова рассказала о самочувствии после родов

45-летняя Ольга Орлова рассказала о самочувствии после родов
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

О самочувствии после родов рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Артистка вышла на связь с фолловерами из больничной палаты.

«Вижу, что все мне пишут, но не могу никому ответить. Вчера было совсем тяжеловато, и сегодня, наверно, тоже будет такой себе день», — призналась Орлова в сторис.

Певица обратила внимание поклонников на свое опухшее лицо и отметила, что ей необходимы постоянные уколы. Она поблагодарила всех неравнодушных за беспокойство о ней и ее новорожденной дочери Анне.

«У малышки все хорошо, она чувствует себя прекрасно. Ее маме чуть похуже, но это временно», — заявила знаменитая москвичка.

Орлова родила дочь в понедельник, 6 февраля. В соцсети она опубликовала фото, на котором впервые целует младенца в лоб.

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