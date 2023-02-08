45-летняя Ольга Орлова рассказала о самочувствии после родов
О самочувствии после родов рассказала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 45-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова. Артистка вышла на связь с фолловерами из больничной палаты.
«Вижу, что все мне пишут, но не могу никому ответить. Вчера было совсем тяжеловато, и сегодня, наверно, тоже будет такой себе день», — призналась Орлова в сторис.
Певица обратила внимание поклонников на свое опухшее лицо и отметила, что ей необходимы постоянные уколы. Она поблагодарила всех неравнодушных за беспокойство о ней и ее новорожденной дочери Анне.
«У малышки все хорошо, она чувствует себя прекрасно. Ее маме чуть похуже, но это временно», — заявила знаменитая москвичка.
Орлова родила дочь в понедельник, 6 февраля. В соцсети она опубликовала фото, на котором впервые целует младенца в лоб.