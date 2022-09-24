Звезда 90-х ответила заподозрившим ее в обмане с беременностью

Звезда 90-х, экс-солистка группы «Блестящие» и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), на комментарии заподозривших ее в обмане с беременностью подписчиков.

«Я так понимаю, пока трусы не снимешь, чтобы живот показать, умники будут настаивать на своих версиях происходящего в моей жизни», — написала Орлова в сторис.

Несколько юзеров поделились мнением, что певица продемонстрировала фальшивую беременность и живот у нее накладной, а рожать ребенка будет суррогатная мать. «У каждого свой выбор: верить в то, что есть, или в то, что придумал сам!» — отреагировала на это ведущая «Дома-2».

О своем «интересном» положении Орлова сообщила в пятницу, 23 сентября. Звезда опубликовала видео с жаркого пляжа, по которому гуляет сначала в сарафане, а потом в слитном купальнике с заметно округлившимся животом.