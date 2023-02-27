Ольга Орлова рассказала о сложностях восстановления после родов

О сложностях восстановления после родов рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«Из того, что меня реально беспокоит в плане боли, это ребра. Они разошлись во время беременности и теперь сходятся обратно с дикой болью. Я о таком раньше не слышала ни от кого. Это, к сожалению, редко, но бывает», — написала знаменитость.

Орлова отметила, что ей осталось сбросить три-четыре килограмма до возвращения в привычную форму. И уточнила, что еще два-три месяца нужно наблюдать за швами от кесарева сечения.

Ранее Ольга Орлова раскрыла сброшенный за две недели после родов вес. Ограничения в еде помогли ей похудеть на десять килограммов.