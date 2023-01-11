Ольга Орлова предложила сомневающимся в ее беременности заключить пари

Заключить пари предложила сомневающимся в ее беременности подписчикам в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Орлова.

«Назовите сумму (вы же уверены, что мой живот накладной, на сто процентов), а я вам предоставлю видеодоказательство. Если я вру — деньги ваши. Если же вы убедитесь в том, что правда за мной, ваши средства уйдут в благотворительный фонд на лечение ребенка. Вместе сделаем доброе дело», — написала артистка.

Орлова добавила, что желание стать матерью второй раз заставило ее пройти непростой путь с большим количеством неудач. Когда певица добилась желаемого, ей захотелось поделиться радостью с поклонниками. Многие женщины поблагодарили ее за надежду, которую она подарила им, забеременев в 45. Но в то же время на экс-солистку группы «Блестящие» обрушилось много негатива.

«Столько хейта и желчи я не могла представить себе даже в самых смелых фантазиях… А главное, от кого! От женщин! От таких же, как я — не молодых и глупых, а от женщин в солидном возрасте», — поделилась она.

Ранее Орлова раскрыла набранный за время беременности вес. Она добавила, что начала сильно отекать.