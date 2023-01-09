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15:12, 09 января 2023
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Ольга Орлова раскрыла набранный за время беременности вес

Ольга Орлова
Ольга Орлова
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Вес, набранный за время беременности, раскрыла на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Ольга Орлова.

«На сегодняшний день я набрала 15 килограммов. ПДР (предполагаемая дата родов — прим. «Мосленты») в феврале, думаю, еще восемь килограммов наберу», — предположила знаменитость.

Орлова также отметила, что начала сильно отекать. По ее словам, особенно страдают ноги, но иногда отекает и лицо.

Ранее беременная Орлова раскрыла предположительный месяц родов. Орлова отметила, что ПДР и текущую неделю беременности называть не намерена.

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