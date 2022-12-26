Беременная Ольга Орлова ответила на вопрос о родах в 45 лет

Актриса и певица Ольга Орлова ответила на вопрос подписчика о родах в 45 лет в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Фолловер поинтересовался у звезды, не опасается ли она рожать в таком зрелом возрасте.

«Нет», — однозначно ответила актриса на вопрос пользователя сети. Также Орлова сообщила, что собирается провести в декретном отпуске всего 10 дней. «С сыном у меня тоже был такой же декрет. И результат отличный», — отметила звезда.

В 2021 году артистка второй раз вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. В сентябре 2022 года стало известно, что чета ожидает рождения ребенка. От первого брака у Орловой есть 21-летний сын Артем.

Ранее знаменитость объяснила решение стать матерью после 40 лет. «Я встретила мужчину своей мечты. С ним мы поняли, что очень хотели бы родить ребенка. Я здоровая женщина, доктор мной доволен. Что еще нужно?» — заявила Орлова.