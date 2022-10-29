Названы содержащие самое большое количество витаминов осенние продукты

Осенние продукты, содержащие самое большое количество витаминов, назвала «Мосленте» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она рекомендует ежедневно съедать не менее 400 граммов ягод, овощей и фруктов.

«Витамин С — один из наиболее важных для иммунитета. Он в больших количествах содержится в сладком болгарском перце. В нем концентрация этого витамина выше, чем в цитрусовых. Кроме того, аскорбиновой кислотой богаты другие осенние продукты — например, айва, облепиха и шиповник», — сказала она.

Необходимый для зрения витамин А, по ее словам, есть в моркови, тыкве и брокколи. При этом для лучшей усвояемости их нужно употреблять вместе с жирами. Малиновская добавила, что важный витамин К можно получить из тыквы, репы, кукурузы, шиповника и зелени. Она уточнила, что особое преимущество этого витамина — его термоустойчивость, он не разрушается при готовке даже при высоких температурах.

«Витамины группы В, обеспечивающие нормальную работу нервной системы, в больших количествах содержатся в продуктах животного происхождения, но также есть в овощах и фруктах: тыкве, бобовых, сладком перце, моркови», — рассказала специалист.

Ранее защищающие осенью от простуды напитки перечислило столичное управление Роспотребнадзора. Для укрепления иммунитета эксперты рекомендуют облепиховый чай с имбирем и чай с кедровыми орехами.