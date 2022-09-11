Психотерапевт раскрыл четыре способа побороть осеннюю депрессию

Четыре способа побороть осеннюю депрессию раскрыл врач-психотерапевт Евгений Фомин в разговоре с «Вечерней Москвой».

Прежде всего, специалист порекомендовал продлить ощущение лета. «Можно переехать в более солнечный регион страны, чтобы продлить количество ясных дней», — посоветовал Фомин.

Кроме того, осенью можно найти хобби, приносящее удовольствие, или поставить себе новые цели. «Например, получить второе высшее образование. С учетом того, что второе образование люди чаще всего выбирают сами, процесс обучения будет доставлять удовольствие», — привел пример смены деятельности врач.

Побороть апатию, начавшуюся с приходом осени, поможет перестановка дома. Изменения в интерьере способствуют улучшению настроения, пояснил Фомин.

Ранее об обострении осенью ряда заболеваний предупредил врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Шота Каландия. По его словам, с наступлением осени отмечается увеличение случаев обострения аллергического ринита, конъюнктивита и появление «холодового» дерматита.