Диетолог назвала самые полезные осенью овощи и фрукты

Самые полезные осенью сезонные овощи и фрукты назвала «Мосленте» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова. Она советует употреблять местные, а не импортные продукты.

«В осенний сезон лучше отдавать предпочтение местным фруктам и ягодам. Стоит обратить внимание на яблоки и сливы, как источник пектина, способствующего нормализации перистальтики кишечника, снижению холестерина, общему очищению организма», — сказала она.

Диетолог советует к употреблению облепиху и калину, богатую витаминами С, А и фолиевой кислотой. Калину эксперт рекомендует сочетать с лимоном, который нейтрализует ее чуть горьковатый вкус.

«Я бы обратила внимание и на несколько хорошо всем известных овощей, о пользе которых, к сожалению, не все знают. Это репа, в том числе и ее ботва, свекла, тыква, кабачок и все разновидности капусты», — добавила специалист.

По ее словам, свекла способна восстанавливать работу печени и выводить соли тяжелых металлов, а репа поддерживает оптимальную работу кишечника. Тыкву диетолог назвала богатым источником магния, а кабачок — уникальным диетическим овощем. Капуста же имеет противоопухолевые свойства.

Ранее мифы о вреде употребления картофеля в пищу при похудении развеяла врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, просто вареный картофель без добавок вполне может быть частью полезного питания.