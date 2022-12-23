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01:25, 23 декабря 2022
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В программе Малышевой перечислили распространенные ошибки перед сном

В программе Малышевой перечислили распространенные ошибки перед сном
Фото: Vladislav Muslakov / Unsplash

Распространенные ошибки, которые могут нарушить здоровый сон, перечислил в эфире программы Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман.

По его словам, нередко люди любят поесть непосредственно перед тем, как лечь в кровать. Гандельман объяснил, что последний прием пищи должен быть не позднее, чем за три часа до отхода ко сну. В противном случае сон будет неспокойным.

Кроме того, не следует в кровати пользоваться телефоном, планшетом или смотреть телевизор. Использование гаджетов перед сном, по словам врача, уменьшает выработку гормона мелатонина. Это может привести к бессоннице, предупредил он.

Ранее об опасности женского храпа предупредили в программе с телеведущим Александром Мясниковым. Эксперты сообщили, что храп приводит к кислородной недостаточности.

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