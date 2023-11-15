Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

Недостаток жиров не менее опасен, чем их избыток, продолжила Павлова. В этом случае повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней.

По рекомендациям ВОЗ и Минздрава России, каждый прием пищи должен содержать примерно 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов, напомнила эндокринолог. При недостатке какого-либо из этих компонентов чувство насыщения быстро пройдет, и человек снова захочет есть.

«Поэтому от условного стакана кефира будет гораздо больше пользы, если выпить его вприкуску с овощами или кусочком хлеба», — отметила специалист.

Подводя итог, Павлова предложила худеющим ограничивать калории, соблюдая при этом баланс белков, жиров и углеводов. А чтобы ускорить процесс похудения, врач порекомендовала не забывать про физкультуру.

Ранее Павлова раскрыла личные принципы питания.