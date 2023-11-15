Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении
Доктор Павлова призвала не отказываться от белков или углеводов полностью.
Не отказываться в период похудения от белков, жиров или углеводов полностью призвала в своем Telegram-канале известный эндокринолог Зухра Павлова.
«Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям», — объяснила доктор.
По ее словам, недостаток белка — одна из причин появления отеков. Дело в том, что жидкая часть крови перестает удерживаться в сосудах и устремляется в ткани. Более того, без белка кожа становится менее эластичной, появляются морщины.
«Белок — это основа для гормонов, клеток тела, ферментов, иммунных клеток… Для всего! Но организм не может получить его ниоткуда, кроме еды (или ваших мышц, что не очень хорошо)», — заметила врач.
Углеводы удовлетворяют потребность организма в энергии. Если полностью исключить их из рациона, они будут компенсироваться за счет белка. Звучит удобно, но это не самый рациональный подход. Основное последствие недостатка углеводов — гипогликемия, выражающаяся в слабости, головокружениях, тошноте и дрожи в руках
Недостаток жиров не менее опасен, чем их избыток, продолжила Павлова. В этом случае повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней.
По рекомендациям ВОЗ и Минздрава России, каждый прием пищи должен содержать примерно 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов, напомнила эндокринолог. При недостатке какого-либо из этих компонентов чувство насыщения быстро пройдет, и человек снова захочет есть.
«Поэтому от условного стакана кефира будет гораздо больше пользы, если выпить его вприкуску с овощами или кусочком хлеба», — отметила специалист.
Подводя итог, Павлова предложила худеющим ограничивать калории, соблюдая при этом баланс белков, жиров и углеводов. А чтобы ускорить процесс похудения, врач порекомендовала не забывать про физкультуру.
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