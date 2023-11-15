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20:21, 15 ноября 2023
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Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении

Доктор Павлова призвала не отказываться от белков или углеводов полностью.

Доктор Павлова назвала опасные ошибки при похудении
Фото: Daniel Lee / Unsplash

Не отказываться в период похудения от белков, жиров или углеводов полностью призвала в своем Telegram-канале известный эндокринолог Зухра Павлова.

«Отсутствие баланса в рационе может привести к расстройству ЖКТ, нехватке витаминов и минералов, головным болям, слабости и другим неприятным последствиям», — объяснила доктор.

По ее словам, недостаток белка — одна из причин появления отеков. Дело в том, что жидкая часть крови перестает удерживаться в сосудах и устремляется в ткани. Более того, без белка кожа становится менее эластичной, появляются морщины.

«Белок — это основа для гормонов, клеток тела, ферментов, иммунных клеток… Для всего! Но организм не может получить его ниоткуда, кроме еды (или ваших мышц, что не очень хорошо)», — заметила врач.

Углеводы удовлетворяют потребность организма в энергии. Если полностью исключить их из рациона, они будут компенсироваться за счет белка. Звучит удобно, но это не самый рациональный подход. Основное последствие недостатка углеводов — гипогликемия, выражающаяся в слабости, головокружениях, тошноте и дрожи в руках

Недостаток жиров не менее опасен, чем их избыток, продолжила Павлова. В этом случае повышается риск внезапной смерти, остеопороза и других болезней.

По рекомендациям ВОЗ и Минздрава России, каждый прием пищи должен содержать примерно 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов, напомнила эндокринолог. При недостатке какого-либо из этих компонентов чувство насыщения быстро пройдет, и человек снова захочет есть.

«Поэтому от условного стакана кефира будет гораздо больше пользы, если выпить его вприкуску с овощами или кусочком хлеба», — отметила специалист.

Подводя итог, Павлова предложила худеющим ограничивать калории, соблюдая при этом баланс белков, жиров и углеводов. А чтобы ускорить процесс похудения, врач порекомендовала не забывать про физкультуру.

Ранее Павлова раскрыла личные принципы питания.