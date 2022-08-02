Перечислены главные ошибки при укусе гадюки

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Анастасия Симонова рассказала, что не нужно делать после укуса гадюки. Главные ошибки она перечислила телеканалу «Москва 24».

Прежде всего, специалист предостерегла от высасывания яда из места укуса. «Эффективность этого крайне мала, плюс таким образом можно инфицировать рану», — пояснила Симонова. Не следует делать разрезы на ране и прижигать ее, так как это усиливает местное повреждение.

Кроме того, не нужно накладывать на место укуса жгут или пытаться самостоятельно ввести сыворотку. Такие манипуляции, по словам эксперта, можно проводить только в условиях стационара. А вот использовать местное охлаждение на ране можно, но кратковременно.

Ранее о первой помощи ребенку при укусе гадюки рассказал токсиколог Дмитрий Долгинов. Необходимо обездвижить конечность и дать пострадавшему антигистаминные препараты.