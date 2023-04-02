Названы главные ошибки при выборе вуза

Главные ошибки при выборе вуза в беседе с «Мослентой» назвал директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов. По его словам, часто выпускники неверно оценивают свои возможности, выбирая или слишком топовые университеты, или слишком слабые.

По его словам, к этому приводит целый ряд факторов: пробелы в профессиональной ориентации, непонимание соотношения профиля вуза и специальности, и часто — отсутствие компромисса между родителями и подростком.

Хвостов пояснил, что частой проблемой является непонимание деталей будущей профессии. Например, выпускник школы поступает на экономиста. Однако это довольно широкий профиль по специальностям, куда могут входить и бухгалтерия, и финансовая аналитика, и профессия брокера. При этом нужно понимать, что в рамках экономического профиля у будущего менеджера и у будущего аналитика будут абсолютно разные уровни математической нагрузки. Поэтому нужно точно понять, что интересно будущему студенту.

Еще одна распространенная ошибка — построение траектории поступления с выбора предметов ЕГЭ, продолжил эксперт. Зачастую ребенок сначала выбирает, что именно будет сдавать, а уже потом соотносит экзамены с правилами поступления. Но выбор предметов должен зависеть от направления, в котором школьник хочет развиваться в будущем как специалист, и от профессиональных задач, которые ему интересны. Тем более что список нужных ЕГЭ варьируется для разных профилей в рамках одной специальности.

«Если идти учиться, например, в Высшую школу экономики на "Менеджмент", то в рамках этой специальности по разным направлениям нужны разные ЕГЭ. Для "Логистики и управления в поставках" требуются математика, русский и иностранный языки, а если выбирать "Маркетинг и рыночную аналитику", то ко всему вышеперечисленному нужно сдавать еще и обществознание», — пояснил собеседник.

Поэтому, чтобы не приходилось выбирать по остаточному принципу, определиться лучше заранее: сначала понять, чем нравится заниматься и пройти тесты профориентации, а уже потом, исходя из склонностей, рассматривать направление и университет, подчеркнул специалист.

Также, по словам эксперта, важно, чтобы решение о поступлении принималось в семье совместно. Так как делать выбор вместо выпускника чревато — есть большая вероятность, что он либо не доучится, либо не будет в будущем работать по специальности. При этом и школьник должен принимать во внимание опыт старших членов семьи.

«Это особенно актуально в связи с новостями о предстоящем возвращении специалитета в вузы, так как подход к выбору должен стать более взвешенным. Бакалавр может со временем определиться с профессией более точно. А вот специалист сразу проходит полноценную и углубленную подготовку — она серьезнее в плане сложности и на год или два дольше по времени, в зависимости от выбора профессии», — заключил Хвостов.

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