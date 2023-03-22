Названы самые популярные направления обучения у абитуриентов колледжей

Самые популярные у российских девятиклассников направления для дальнейшего обучения в колледже были названы в опросе образовательной компании MAXIMUM Education, результаты которого имеются в распоряжении «Мосленты». Так, каждый пятый школьник заинтересован поступить в колледж на информационные технологии.

«Каждый пятый школьник, который планирует поступать в колледж, хочет получить профессию в сфере информационных технологий. 16 процентов респондентов выбирают гуманитарное направление. Также в тройке лидеров по интересам — медицинские специальности в колледжах и техникумах, им хотят обучаться 15 процентов опрошенных», — говорится в исследовании.

При этом 11 процентов выпускников девятого класса выбирают для дальнейшей учебы политехническое направление, а каждый десятый абитуриент — архитектурное. Шесть процентов респондентов отдают предпочтение финансовым или экономическим направлениям. По три процента опрошенных хотят поступить в транспортные и музыкальные колледжи и техникумы.

61 процент школьников планирует после девятого класса пойти в колледж. 41 процент опрошенных выбирают средне-специальное образование из-за нежелания сдавать ЕГЭ, 37 процентов отмечают, что в колледжах можно учиться меньшее количество лет, чем в вузе. Кроме того, респонденты рассказали, что в случае смены профессиональных интересов решение проще будет поменять.

Ранее стало известно, что написавший итоговую работу с помощью нейросети выпускник РГГУ получил диплом.