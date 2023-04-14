Дизайнер назвала самые распространенные ошибки стиля
Дизайнер Утушкина назвала несоответствие размера одежды самой частой ошибкой стиля.
Самые распространенные ошибки стиля назвала в интервью «Мосленте» дизайнер одежды Валерия Утушкина. Наиболее часто встречающаяся — несоответствие размера.
«Причин, по которым мы покупаем одежду, которая нам мала или велика огромное количество — от стимулирования для похудения до банального незнания своих параметров. Результат всегда плачевный — вещь либо висит в шкафу без дела, либо вы смотритесь в ней комично»
Валерия Утушкина
Специалист рекомендует перед походом за покупками измерять свои актуальные параметры: объем груди, талии, бедер и длину рукава. Эти данные помогут определить подходящий размер. Далее следует ознакомиться с таблицей размеров конкретных брендов — многие из них имеют собственные стандарты.
Кроме того, перед покупкой изделия нужно обратить внимание на фасон. Например, при большом объеме груди может подойти одежда с более широкими плечами или более свободным кроем.
Вторая распространенная ошибка стиля — неуместность. Выбирая наряд, Утушкина рекомендует всегда учитывать место и время его «выгула». Так, одежда для «тусовки» с друзьями может не подойти для официальной встречи. Важно знать дресс-код мероприятия, быть ухоженными, проверять чистоту аксессуаров, одежды и макияжа.
«Следите за модными тенденциями и иногда включайте их в свой стиль, но не забывайте, что она может изменяться быстро, поэтому не нужно покупать много модных в этот момент вещей»
Еще одна ошибка — неправильный или недостаточный уход за одеждой, из-за чего она выглядит заношенной или застиранной. Во избежание этого необходимо следовать инструкциям на этикетке по стирке, сушке, глажке, хранению вещей. При стирке нужно соблюдать подходящий режим и разделять одежду по цветовой гамме.
Даже если ткань не считается деликатной, при отсутствии серьезных загрязнений лучше стирать на самом щадящем режиме для шелка или шерсти.
Дизайнер рекомендует не использовать сильные моющие средства, чтобы не повредить ткань. Вредна для определенных материалов может быть и глажка утюгом.
«Храните одежду в сухом, прохладном и темном месте. Повесите ее на плечики или сложите в ящики. При появлении пятен удаляйте их как можно быстрее, чтобы они не успели прочно впитаться в ткань»
В заключении Утушкина советует не пренебрегать услугами химчистки. Особенно для изделий из шелка и шерсти.
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