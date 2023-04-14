Дизайнер назвала самые распространенные ошибки стиля

Специалист рекомендует перед походом за покупками измерять свои актуальные параметры: объем груди, талии, бедер и длину рукава. Эти данные помогут определить подходящий размер. Далее следует ознакомиться с таблицей размеров конкретных брендов — многие из них имеют собственные стандарты.

Кроме того, перед покупкой изделия нужно обратить внимание на фасон. Например, при большом объеме груди может подойти одежда с более широкими плечами или более свободным кроем.

Вторая распространенная ошибка стиля — неуместность. Выбирая наряд, Утушкина рекомендует всегда учитывать место и время его «выгула». Так, одежда для «тусовки» с друзьями может не подойти для официальной встречи. Важно знать дресс-код мероприятия, быть ухоженными, проверять чистоту аксессуаров, одежды и макияжа.