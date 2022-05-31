Названы основные ошибки москвичей в использовании сантехники

Основные ошибки москвичей в использовании сантехники «Мосленте» назвал специалист по имени Роман, чинящий жителям столицы смесители, унитазы, душевые кабинки и засорившиеся трубы уже два десятка лет.

Типичных ошибок установки и эксплуатации сантехники достаточно, подчеркнул Роман. «Например, ванна, заложенная плиткой без продухов, — стандартная история. А еще в старом жилфонде санузлы, как правило, маленькие. И даже если люк в плитке оставили, чтобы до него добраться, нужно раковину снимать вместе с тумбой. Это непродуманность. Правда, происходит она от безысходности», — поделился собеседник «Мосленты».

Сантехник напомнил, что не стоит кидать в канализацию тряпки, бумажные полотенца и предметы личной гигиены: засор от этого практически стопроцентно гарантирован. «И вроде бы о подобном уже на всех углах кричали, но до сих пор приезжаешь и удивительные вещи из труб вытаскиваешь», — рассказал он.

Роман посоветовал тщательнее выбирать химию для ванной комнаты и кухни. Люди часто используют ее неправильно, подчеркнул Роман. «Например, берут гранулированную щелочь для пробивки засоров. А обвязка может быть сделана дешевым пластиком. И он просто расплавляется. Или соли этой засыпают сразу половину упаковки, а она там в реакцию вступила так, что сама застыла и застряла», — объяснил собеседник «Мосленты».

Сантехник добавил, что причиной «засора» может явиться и несвоевременная оплата ЖКХ. «Я как-то на вызов приехал, как раз на пробивку. А там все наглухо встало. Смотрю на все это, думаю, что надо сейчас унитаз снимать, проверять, что же там такое. И тут внезапно в голову пришло спросить, оплатил ли хозяин коммуналку. Вот и выяснилось, что у него долги уже за три месяца. Заглушку ему в стояке поставили. Вот и все. А сантехнику ковыряться три часа», — поделился опытом специалист.

Ранее сообщалось, что московский сантехник нашел 250 тысяч рублей в старом носке в квартире 25-летней девушки, к которой он приехал на вызов.