Визовый агент перечислила главные ошибки российских звезд

Главные ошибки российских звезд при оформлении документов перечислила «Мосленте» визовый эксперт с 17-летним стажем Ксения Визова. По ее словам, знаменитости нередко думают, что все вопросы можно решить с помощью денег.

«Люди, особенно наши селебы, уверены, что можно не соблюдать никакие правила, а потом просто заплатить кругленькую сумму и быть в шоколаде», — отметила Визова. Она пояснила, что это не так: например, в США могут отказать в визе даже тем, кто инвестировал в страну миллион долларов.

Схожая ситуация, по словам эксперта, складывается с получением иностранного гражднства. «Сейчас у россиян стало модно получать израильское гражданство. Недавно Моргенштерн себе как раз такое оформил. Люди почему-то думают, что у каждого желающего получится это провернуть, главное иметь средства», — рассказала Визова. Однако даже знаменитостям отказывают в гражданстве Израиля при отсутствии родственных связей с евреями.

Ранее в СМИ появилась информация, что журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила гражданство Израиля. Сама знаменитость эту информацию опровергла.