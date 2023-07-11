Россиянка взяла ребенка на руки и ослепла на один глаз

В Подмосковье женщина резко взяла на руки ребенка и ослепла на один глаз. Врачам Раменской больницы удалось восстановить зрение пациентки, сообщает областной Минздрав.

Ночью мать встала с кровати, чтобы взять на руки ребенка. Когда она его подняла, увидела рябь перед глазами. Россиянка не придала этому значения и легла спать, но утром проснулась ослепшей на один глаз. У нее диагностировали ретинопатию Вальсальвы — болезнь, при которой из-за резкого подъема давления кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоев стекловидного тела.

«Для восстановления зрения пациентки мы приняли решение о проведении лазерной гиалоидотомии — вмешательстве, при котором при помощи лазера сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле. На следующий день после вмешательства центр сетчатки освободился от крови, и зрение девушки улучшилось с двух до 70 процентов», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. В течение месяца оставшаяся у нее в глазу кровь уйдет через созданное лазером отверстие, уточнил доктор.

Ранее в Подмосковье врачи спасли 33-летнего мужчину с крупной гематомой в мозге. Он поступил в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения.